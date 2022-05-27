Як захистити помідори від хвороб: дієвий розчин з копійчаних інгредієнтів

Розчин з марганцівки та часнику врятує томати від найнебезпечніших хвороб

Більш ніж половина всіх помідорів вирощується на присадибних та дачних ділянках. Виростити якісний урожай томатів без застосування засобів захисту неможливо, тому що тут завжди є безліч різноманітних шкідливих об’єктів, які не дають плодам нормально розвиватися та отримувати необхідні вітаміни та мінерали з добрив.

Як пише Ukr.Media, особливо втраті помідорів загрожує така шкідлива хвороба як фітофтороз. Для боротьби з нею досвідчені дачники використовують розчин марганцівки та часнику.

Як приготувати розчин з марганцівки та часнику

Беремо 150 г часнику та ретельно подрібнюємо. Масу, що вийшла, змішуємо з 200 мл води. Суміш настоюємо у темному місці протягом доби. Потім часниковий настій проціджуємо та додаємо 1 г марганцівки. Розбавляємо у відрі води. Обприскуємо у суху погоду. Обробку необхідно проводити щотижня, доки з’являться видимі ознаки поліпшення.

Профілактичні заходи: обприскуємо розчином 1-2 рази на місяць.

Читайте також: Категорія Lifestyle Коли поливати помідори категорично заборонено Цей овоч не любить посушливий ґрунт

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику.