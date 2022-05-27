Как защитить помидоры от болезней: действенный раствор из копеечных ингредиентов

Раствор из марганцовки и чеснока спасет томаты от самых опасных болезней

Более половины всех помидоров выращиваются на приусадебных и дачных участках. Вырастить качественный урожай томатов без применения средств защиты невозможно, так как здесь всегда присутствует множество разнообразных вредоносных объектов, которые не дают плодам нормально развиваться и получать необходимые витамины и минералы из удобрений.

Как пишет Ukr.Media, особенно потере помидоров грозит такая вредоносная болезнь как фитофтороз. Для борьбы с ней опытные дачники используют раствор марганцовки и чеснока.

Как приготовить раствор из марганцовки и чеснока

Берем 150 г чеснока и тщательно измельчаем. Получившуюся массу смешиваем с 200 мл воды. Смесь настаиваем в темном месте в течение суток. Затем чесночный настой процеживаем и добавляем 1 г марганцовки. Разбавляем в ведре воды. Опрыскиваем в сухую погоду. Обработку необходимо проводить еженедельно, пока не появятся видимые признаки улучшения.

Профилактические меры: опрыскиваем раствором 1-2 раза в месяц.

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