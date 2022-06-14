Какую пользу помидорам приносит пшено: дачная хитрость

Рассказываем, как с помощью пшена вырастить крупные и сладкие томаты

Вырастить обильный урожай томатов без применения промышленных средств вполне возможно, главное знать какими натуральными ингредиентами можно подкармливать овощи.

Использование подкормки на основе пшена помогает значительно улучшить качество урожая помидоров, пишет belnovosti. Обратите внимание на проверенный временем метод, знакомый опытным дачникам.

Как и зачем подкармливать помидоры пшеном

Подкормка на основе этой крупы укрепляет иммунную систему растения, делает помидоры более крупными и сладкими. Можно использовать самое дешевое пшено.

Как приготовить подкормку

В ведро воды отправляем пару пачек пшена и оставляем на 3 дня. Все это время перемешиваем. Затем вводим стакан древесной золы и доводим смесь до однородного состояния. Процеживаем перед применением и разбавляем равным количеством воды.

Поливаем подкормкой помидоры всего три раза: в начале цветения, формирования завязей и начале плодоношения.

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