Як лимонна кислота може врятувати врожай: лайфхак досвідчених городників

Такий простий продукт оживить кущі помідорів і огірків, що поникли

Якщо кущі помідорів та огірків на городі трохи зав’яли й виглядають пониклими, вам допоможе простий і ефективний метод. Щоб "вдихнути" в рослини нові сили, досвідчені дачники радять використовувати лимонну кислоту, яка також допоможе очистити від накипу чайник.

Як пише "Телеграф", про користь лимонної кислоти у догляді за городом пише ресурс UkrMedia. Такий копійчаний засіб, як лимонна кислота, напевно є у вашому будинку.

Мало хто знає, але лимонна кислота допоможе оживити кущі овочевих культур, що зав’янули. Насамперед це стосується томатів та огірків. Використовувати продукт городники рекомендують як підживлення. Такий маневр сприяє росту рослин, прискорює метаболізм і допомагає засвоюватися важливим елементам.

Як використовувати лимонну кислоту на городі

Приготуйте підживлення – для розчину змішайте 1 столову ложку лимонної кислоти без гірки та 10 літрів води. Городники радять підгодовувати огірки й помідори після основного поливу. Одна порція становить 0,5-1 літр у розрахунку на один кущ.

Щоб овочеві культури краще і швидше росли, рекомендується застосовувати підживлення з лимонною кислотою кожні 2-3 тижні.

Нагадаємо, дачники розкрили секрет підживлення часнику, завдяки якому він виростає з кулак. Йдеться про два важливі елементи, без яких зростання рослин неможливе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим треба підгодовувати кабачки у липні. Нехитрий спосіб забезпечить багатий урожай.