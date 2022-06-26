Зачем подкармливать помидоры томатной пастой: проверенное годами удобрение

На основе томатной пасты можно приготовить отличную подкормку.

Выращивание томатов – это сложный процесс, который всегда отбирает немало времени и сил у каждого дачника. Однако если знать некоторые хитрости, то это процесс будет проходить намного проще. К примеру, чтобы оградить томаты от болезней, их нужно поливать марганцовкой, а также можно использовать разнообразные подкормки для томатов из подручных средств.

Оказывается, одной из отличных подкормок для помидоров являются сами помидоры, а точнее продукт, который из них делают, а именно томатную пасту, пишет belnovosti. Отметим, что такое удобрение очень легко готовиться.

Зачем подкармливать помидоры томатной пастой

Томатная паста способствует значительному увеличению урожайности. Благодаря этой подкормке растения становятся намного крепче и здоровее, что снижает вероятность развития у них болезней. Помимо этого, такая подкормка помогает нарастить красивую и здоровую зеленую массу.

Отметим, что важно использовать только натуральную томатную пасту, в процессе приготовления которой не использовалась соль. Как приготовить: возьмите 4 ложки пасты и растворите в литре теплой воды. После раствор перелейте в ведро воды и равномерно распределите. На каждый куст нужно выливать не больше литра подкормки.

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