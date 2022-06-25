Зачем подкармливать помидоры хлебом: об этом знают только опытные дачники

Благодаря хлебному настою томаты будут здоровыми

Многие огородники боятся использовать "химию" для удобрения растущих на огороде культур, применяя в качестве подкормки природные средства. Хлеб, который можно приготовить дома без лишних хлопот, дает отличный эффект в качестве компонента для удобрений.

Подкормка из хлеба является безвредной, и используют ее преимущественно в первой половине лета. Об этом пишет belnovosti.

Что будет, если подкормить помидоры хлебом

Благодаря этой подкормке помидоры быстрее наращивают зеленую массу. Хлебный настой является прекрасным источником фосфора, который помогает томатам нарастить мощную корневую систему.

Готовим примерно два килограмма хлебных остатков (можно корки и черствый хлеб). Отправляем продукт в ведро с водой. Настаиваем удобрение от 48 до 72 часов. На каждый литр концентрата берем по ведру воды. Этого количества хватит на 10 кустов помидоров.

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