Что сделать, чтобы помидоры стали быстрее краснеть: старая хитрость

Назван бабушкин способ, благодаря которому томаты будут красными и здоровыми

Холодным и дождливым летом дачники часто задумываются о способах ускорения созревания помидоров. Некоторые используют для этого народные лайфхаки, другие подбирают к томатам разнообразные подкормки.

Что делать в том случае, если уже пришел срок, а помидоры по-прежнему не приобрели свой привычный цвет? Взять во внимание советы, которыми пользовались наши бабушки, пишет belnovosti.

Как заставить помидоры краснеть быстрее

Как только завяжутся кисти с плодами, прищипаем у кустов верхушки, перенаправляя питательные вещества растения на созревание плодов. Также удаляем нижние листья, чтобы культура не тратила лишние силы на питание зеленой массы. За месяц до сбора урожая сокращаем полив.

Чем удобрить помидоры, чтобы они краснели быстрее

В 10 литрах воды размешиваем 1 стакан древесной золы, и под каждый куст выливаем по литру раствора.

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