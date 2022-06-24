Що зробити, щоб помідори стали швидше червоніти: стара хитрість

Названо бабусин спосіб, завдяки якому томати будуть червоними та здоровими

Холодним та дощовим літом дачники часто замислюються про способи прискорення дозрівання помідорів. Деякі використовують для цього народні лайфхаки та підбирають для томатів різноманітні підживлення, наприклад соду або молоко.

Що робити в тому випадку, якщо вже настав термін, а помідори, як і раніше, не набули свого звичного кольору? Взяти до уваги поради, якими користувалися наші бабусі, пише belnovosti.

Як змусити помідори червоніти швидше

Як тільки зав’яжуться кисті з плодами, прищипуємо у кущів верхівки, перенаправляючи поживні речовини рослини на дозрівання плодів. Також видаляємо нижнє листя, щоб культура не витрачала зайві сили на живлення зеленої маси. За місяць до збирання врожаю скорочуємо полив.

Чим удобрити помідори, щоб вони червоніли швидше

У 10 літрах води розмішуємо 1 склянку деревної золи, і під кожен кущ виливаємо по літру розчину.

Раніше "Телеграф" пояснював, навіщо поливати марганцівкою помідори.