Навіщо обприскувати помідори марганцівкою: хитрість, про яку не розповість сусід

У холодну погоду потрібно обов’язково захистити томати від хвороб та втрати плодів

Сьогодні можна придбати засоби для догляду за рослинами на будь-який гаманець. Але чи всі вони такі корисні для врожаю? Як альтернатива недешевим покупним засобам досвідчені дачники застосовують копійчані народні рецепти. Досить поширеним методом є марганцівка для помідорів, а також огірків. Про те, навіщо удобрювати лимонною кислотою ці овочі, ми писали раніше.

Обприскувати томати марганцівкою слід у холодну погоду. Завдяки цій процедурі ми захищаємо овочі від хвороб та від втрати плодів. Про це пише Ukr. Media.

Навіщо досвідчені городники поливають помідори марганцівкою

У городі марганцівку застосовують як профілактику багатьох грибкових захворювань. Вона добре справляється з фітофторозом. Марганцівкою ще можна обробляти картоплю, перець та баклажани.

Як приготувати розчин з марганцівкою

У 10 літрів розчину додаємо 200 г часнику, що попередньо пропускається через дрібну тертку або через прес. Розмішуємо часник у слабкому розчині марганцівки (розчин має бути слабо рожевого кольору), залишаємо його настоюватися хвилин 30-40. Далі проціджуємо розчин, додаємо в нього рідке мило – 1-2 ст.л. Обприскуємо помідори.

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Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрювати помідори, щоби отримати великий урожай.