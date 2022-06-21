Зачем опрыскивать помидоры марганцовкой: хитрость, о которой не расскажет сосед

В холодную погоду нужно обязательно оградить томаты от болезней и от потери плодов

Сегодня можно приобрести средства по уходу за растениями на любой кошелек. Но все ли они так полезны для урожая? В качестве альтернативы недешёвым покупным средствам опытные дачники применяют копеечные народные рецепты. Достаточно распространенным методом является марганцовка для помидоров, а также огурцов. О том, зачем удобрять лимонной кислотой эти овощи, мы писали ранее.

Опрыскивать томаты марганцовкой следует в холодную погоду. Благодаря этой процедуре мы ограждаем овощи от болезней и от потери плодов. Об этом пишет Ukr.Media.

Зачем опытные огородники поливают марганцовкой помидоры

В огороде марганцовку применяют в качестве профилактики многих грибковых заболеваний. Она отлично справляется с фитофторозом. Марганцовкой еще можно обрабатывать картофель, перец и баклажаны.

Как приготовить раствор с марганцовкой

В 10 литров раствора добавляем 200 г чеснока, предварительно пропускаемого через мелкую терку или через пресс. Размешиваем чеснок в слабом растворе марганцовки (раствор должен быть слабо розового цвета), оставляем его настаиваться минут 30-40. Далее процеживаем раствор, добавляем в него жидкое мыло – 1-2 ст.л. Опрыскиваем помидоры

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Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрять помидоры, чтобы получить большой урожай.