Навіщо підгодовувати помідори хлібом: про це знають лише досвідчені дачники

Завдяки хлібному настою томати будуть здоровими

Багато городників бояться використовувати "хімію" для удобрення культур, що ростуть на городі, застосовуючи в якості підживлення природні засоби. Хліб, який можна приготувати вдома без зайвого клопоту, дає відмінний ефект як компонент для добрив.

Підживлення з хліба є нешкідливим, і використовують його переважно в першій половині літа. Про це пише belnovosti.

Що буде, якщо підгодувати помідори хлібом

Завдяки цьому підживленню помідори швидше нарощують зелену масу. Хлібний настій є чудовим джерелом фосфору, який допомагає томатам наростити потужну кореневу систему.

Готуємо приблизно два кілограми хлібних залишків (можна кірки та черствий хліб). Відправляємо продукт у відро з водою. Настоюємо добрива від 48 до 72 годин. На кожен літр концентрату беремо по відру води. Цієї кількості вистачить на 10 кущів помідорів.

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