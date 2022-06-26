Навіщо підгодовувати помідори томатною пастою: перевірене роками добриво

На основі томатної пасти можна приготувати відмінне підживлення.

Вирощування томатів – це складний процес, який завжди забирає чимало часу та сил у кожного дачника. Однак якщо знати деякі хитрощі, то цей процес проходитиме набагато простіше. Наприклад, щоб захистити томати від хвороб, їх потрібно поливати марганцівкою, а також можна використовувати різноманітні підживлення для томатів із підручних засобів.

Виявляється, однією з відмінних підживлень для помідорів є самі помідори, а точніше продукт, який із них роблять, а саме томатну пасту, пише belnovosti. Зазначимо, що таке добриво легко готуватися.

Навіщо підгодовувати помідори томатною пастою

Томатна паста сприяє значному збільшенню врожайності. Завдяки цьому підживленню рослини стають набагато міцнішими і здоровішими, що знижує ймовірність розвитку у них хвороб. Крім цього, таке підживлення допомагає наростити красиву і здорову зелену масу.

Відзначимо, що важливо використовувати лише натуральну томатну пасту, у процесі приготування якої не використовувалась сіль. Як приготувати: візьміть 4 ложки пасти та розчиніть у літрі теплої води. Після цього розчин перелийте у відро води і рівномірно розподіліть. На кожен кущ потрібно виливати не більше літра підживлення.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику.