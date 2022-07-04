Пустая трата денег и времени: популярное средство, которое не "работает" против колорадского жука

Средств против колорадских жуков очень много, однако не все они эффективны.

Колорадский жук — это враг номер один для многих огородных культур, особенно для картофеля и помидоров. Поэтому одна из самых главных целей у каждого огородника — это избавиться от назойливого вредителя. Для этого можно использовать как народные средства из подручных "материалов", или же купить специальное средство.

Многие аграрии, которые считают себя крутыми профессионалами, часто сами используют и советуют другим бороться с колорадскими жуками с помощью довольно распространенного средства от насекомых — дихлофоса, пишет belnovosti. Однако то, что это средство реально помогает всего лишь миф. Почему — читайте далее.

Почему дихлофос не "убивает" колорадского жука

Ответ достаточно простой — колорадский жук уже давно "привык" ко всем составляющим дихлофоса, поэтому его эффективность — минимальная. Более того, если проводить процедуру с этим средством неосторожно, то можно навредить самому растению: оно получит ожог на верхушке.

Также не стоит забывать, что это средство — очень ядовито, поэтому если оно попадет на плоды, то их можно будет только выбросить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.