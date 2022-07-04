Порожня трата грошей та часу: популярний засіб, який не "працює" проти колорадського жука

Засобів проти колорадських жуків дуже багато, проте не всі вони ефективні.

Колорадський жук – це ворог номер один для багатьох городніх культур, особливо для картоплі та помідорів. Тому одна з найголовніших цілей кожного городника — це позбутися настирливого шкідника. Для цього можна використовувати як народні засоби з підручних "матеріалів", або купити спеціальний засіб.

Багато аграріїв, які вважають себе крутими професіоналами, часто самі використовують і радять іншим боротися з жуками колорадськими за допомогою досить поширеного засобу від комах — дихлофосу, пише belnovosti. Однак те, що цей засіб реально допомагає лише міф. Чому читайте далі.

Чому дихлофос не "вбиває" колорадського жука

Відповідь досить проста — колорадський жук вже давно "звик" до всіх складових дихлофосу, тому його ефективність — мінімальна. Щобільше, якщо проводити процедуру з цим засобом необережно, то можна нашкодити рослині: вона отримає опік на верхівці.

Також не варто забувати, що цей засіб дуже отруйний, тому якщо він потрапить на плоди, то їх можна буде тільки викинути.

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