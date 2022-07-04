Навіщо використовувати яєчну шкаралупу на городі: два корисні лайфхаки

З залишків шкаралупи виходить гарне підгодовування

Добрива – важливий етап догляду рослин на дачному ділянці. Багато городників вдаються до хімічних засобів, хоча є екологічніший спосіб підживлення овочевих культур, зокрема, томатів. Якщо ви хочете заощадити гроші та скоротити кількість відходів, то приготуйте натуральне добриво самостійно із залишків їжі. Один із відповідних інгредієнтів — яєчна шкаралупа.

Як передає "Телеграф", про користь яєчної шкаралупи у догляді за городом і садом пише видання Express. Яєчна шкаралупа може бути чудовим добривом для рослин, особливо корисним для помідорів.

Як правило, садові чи городні добрива – хімічні продукти, куплені в магазині. Але досвідчені городники радять готувати підживлення для рослин у домашніх умовах. Саме з використаних харчових продуктів виходять чудові добрива, які покращують структуру ґрунту та створюють для рослин більш сприятливе середовище для зростання.

Зокрема, дуже корисна як добриво яєчна шкаралупа. Вона багата на кальцій, і особливо корисно додавати її в томатний компост, оскільки це запобіжить гнилі квіток і листя рослин.

Просто промийте яєчну шкаралупу, подрібніть і додайте перед посадкою в компост. Хоча азот, фосфор і калій є найбільш важливими для здорового росту рослин, кальцій також необхідний для побудови здорових "кісток" — клітинних стінок рослини. Тому яєчна шкаралупа, що складається з карбонату кальцію, є відмінним способом внесення цього мінералу в ґрунт.

Ще один спосіб застосування яєчної шкаралупи на городі: її можна використовувати для захисту від деяких шкідників. Якщо ваші рослини страждають від равликів або слимаків, розкладіть розкришені залишки шкаралупи поверх ґрунту навколо основи рослин, зробивши бар’єр шириною близько 5-6 см навколо.

Раніше "Телеграф" писав, який популярний засіб не допомагає у боротьбі з колорадським жуком.