Саморобний дивоспрей врятує ваш город від слимаків: потрібні 2 простих засоби

Впоратися з настирливими молюсками на ділянці можна за допомогою підручного інгредієнта

Якщо з бур’янами на дачній ділянці допоможе впоратися саморобний натуральний спрей, то не менш простий у виготовленні розчин відлякає всіх слимаків та равликів. Ці повзучі істоти часто атакують городи й сади і можуть знищити не лише молоду розсаду, а й помітно поласувати вже дорослими овочевими культурами.

Як пише "Телеграф", секретом натурального спрею-відлякувача слимаків на ділянці ділиться видання Express. Слимаки — один з найпоширеніших шкідників рослин і можуть стати великою проблемою для будь-якої ділянки. Позбутися їх допоможе часниковий розчин.

Слимаки можуть масово проникати на город або сад, швидко поїдати тамтешню рослинність і знищувати в результаті широкий спектр рослин. Вирішить цю проблему саморобний спрей із використанням часнику. Для цього вам потрібно виконати три нескладних кроки :

Зваріть голівку часнику в одному літрі води, що вона стала м’якою. За допомогою вилки роздавіть варений часник, щоб овоч пустив якнайбільше соку. Злийте розчин через сито в пульверизатор, разом з цим легко вдасться відокремити непотрібну шкірку.

Рекомендується обприскувати листя та стебла рослин цим розчином раз на тиждень. Якщо пройде дощ — повторіть махінацію. Часниковий спрей, певно, найекономічніший метод боротьби з молюсками на дачній ділянці, при цьому неймовірно ефективний. Вся справа в тому, що в часнику є особлива речовина, здатна відлякувати слимаків.

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