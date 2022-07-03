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Чим і як підгодовувати помідори у липні, щоб був небувалий урожай

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим удобрювати помідори
Чим удобрювати помідори

Переваг внесення цього добрива безліч

Томати вважаються "примхливими" рослинами і вимагають регулярних добрив та обробок від шкідників. Виростити якісний урожай помідорів можна як за допомогою підручних засобів, так і хімії.

Сульфат калію — один з них тих видів підживлення, завдяки якому помідори ростуть швидше, плоди стають більшими, томати соковитішими, забезпечується захист від різних паразитів і хвороб, пише belnovosti.

Коли вносити сульфат калію – етапи

  1. Відразу після посадки.
  2. Коли починається цвітіння.
  3. Після появи перших зав’язей.
  4. У період дозрівання плодів.

Кількість підживлення можна збільшувати, якщо дощів на сезон мало.

Як вносити сульфат калію

Сульфат калію можна вносити 3 способами для томатів:

  • У сухому вигляді

Вкидаємо в ґрунт потрібну кількість добрив і виконуємо перекопування.

  • Добриво при поливі

Столову ложку розчиняємо у 10 літрах води. Перед кореневим підживленням розчин ретельно перемішуємо, щоб не залишилося великих частинок.

  • Позакореневий

Розбавляємо 2 г сульфату калію у літрі води. Перевищувати дозування не можна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим треба підгодовувати кабачки у липні. Нехитрий спосіб забезпечить багатий урожай.

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#Помідори #Город #Добриво