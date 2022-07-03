Чим і як підгодовувати помідори у липні, щоб був небувалий урожай
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Переваг внесення цього добрива безліч
Томати вважаються "примхливими" рослинами і вимагають регулярних добрив та обробок від шкідників. Виростити якісний урожай помідорів можна як за допомогою підручних засобів, так і хімії.
Сульфат калію — один з них тих видів підживлення, завдяки якому помідори ростуть швидше, плоди стають більшими, томати соковитішими, забезпечується захист від різних паразитів і хвороб, пише belnovosti.
Коли вносити сульфат калію – етапи
- Відразу після посадки.
- Коли починається цвітіння.
- Після появи перших зав’язей.
- У період дозрівання плодів.
Кількість підживлення можна збільшувати, якщо дощів на сезон мало.
Як вносити сульфат калію
Сульфат калію можна вносити 3 способами для томатів:
- У сухому вигляді
Вкидаємо в ґрунт потрібну кількість добрив і виконуємо перекопування.
- Добриво при поливі
Столову ложку розчиняємо у 10 літрах води. Перед кореневим підживленням розчин ретельно перемішуємо, щоб не залишилося великих частинок.
- Позакореневий
Розбавляємо 2 г сульфату калію у літрі води. Перевищувати дозування не можна.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чим треба підгодовувати кабачки у липні. Нехитрий спосіб забезпечить багатий урожай.