Чим і як підгодовувати помідори у липні, щоб був небувалий урожай

Переваг внесення цього добрива безліч

Томати вважаються "примхливими" рослинами і вимагають регулярних добрив та обробок від шкідників. Виростити якісний урожай помідорів можна як за допомогою підручних засобів, так і хімії.

Сульфат калію — один з них тих видів підживлення, завдяки якому помідори ростуть швидше, плоди стають більшими, томати соковитішими, забезпечується захист від різних паразитів і хвороб, пише belnovosti.

Коли вносити сульфат калію – етапи

Відразу після посадки. Коли починається цвітіння. Після появи перших зав’язей. У період дозрівання плодів.

Кількість підживлення можна збільшувати, якщо дощів на сезон мало.

Як вносити сульфат калію

Сульфат калію можна вносити 3 способами для томатів:

У сухому вигляді

Вкидаємо в ґрунт потрібну кількість добрив і виконуємо перекопування.

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Добриво при поливі

Столову ложку розчиняємо у 10 літрах води. Перед кореневим підживленням розчин ретельно перемішуємо, щоб не залишилося великих частинок.

Позакореневий

Розбавляємо 2 г сульфату калію у літрі води. Перевищувати дозування не можна.

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