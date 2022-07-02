Навіщо обприскувати помідори часниковим настоєм: убережіть урожай від загрози

Якщо не працювати на випередження, про врожай можна забути

Як альтернативу недешевим покупним засобам від різних захворювань рослин досвідчені дачники застосовують копійчані народні рецепти. Уберегти томати від небезпечного фітофторозу допоможе не лише марганцівка, а й настій на основі часнику.

Про це пише belnovosti. Фітофтороз – поширена хвороба на грядках з помідорами. Однією з ознак вважається поява коричневих плям на кущиках культури, і тоді про врожай можна забути. Досвідчені городники працюють на випередження та проводять профілактичні заходи.

Що потрібно робити, щоб захистити томати від фітофторозу

Щоб уникнути фітофторозу, при посадці розсади мульчуємо ґрунт. Поливаємо томати вранці або ввечері, щоб краплі води не призвели до опіку під сонячним промінням.

Періодично проводимо обприскування. Для цього використовуємо настій на основі часнику: 100 г продукту пропускаємо через прес і змішуємо зі 100 мл води. Потім настоюємо засіб 3 дні. Перемішуємо з 5 л води, 20 г йоду та 30 г господарського мила.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрювати помідори, щоб отримати великий урожай.