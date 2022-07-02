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Зачем опрыскивать помидоры чесночным настоем: уберегите урожай от угрозы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем опрыскивать помидоры, чтобы был урожай
Чем опрыскивать помидоры, чтобы был урожай

Если не работать на опережение, про урожай можно забыть

В качестве альтернативы недешевым покупным средствам от различных заболеваний растений опытные дачники применяют копеечные народные рецепты. Уберечь томаты от опасного фитофтороза поможет не только марганцовка, но и настой на основе чеснока.

Об этом пишет belnovosti. Фитофтороз — распространенная болезнь на грядках с помидорами. Одним из признаков считается появление коричневых пятен на кустиках культуры, и тогда про урожай можно забыть. Опытные огородники работают на опережение и проводят профилактические меры.

Что нужно делать, чтобы защитить томаты от фитофтороза

Чтобы избежать фитофтороза, при посадке рассады мульчируем почву. Поливаем томаты утром или вечером, чтобы капли воды не привели к ожогу под солнечными лучами.

Периодически проводим опрыскивания. Для этого используем настой на основе чеснока: 100 граммов продукта пропускаем через пресс и смешиваем со 100 мл воды. Затем настаиваем средство 3 дня. Перемешиваем с 5 л воды, 20 г йода и 30 г хозяйственного мыла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрять помидоры, чтобы получить большой урожай.

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#Помидоры #Томаты #Огород