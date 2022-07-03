Чем и как подкармливать помидоры в июле, чтобы был небывалый урожай
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Преимуществ внесения этого удобрения множество
Томаты считаются "капризными" растениями и требуют регулярных удобрений и обработок от вредителей. Вырастить качественный урожай помидоров можно как с помощью подручных средств, так и "химии".
Сульфат калия — один из них тех видов подкормок, благодаря которому помидоры растут быстрее, плоды становятся более крупными, томаты сочнее, обеспечивается защита от различных паразитов и болезней, пишет belnovosti.
Когда вносить сульфат калия — этапы
- Сразу после посадки.
- Когда начинается цветения.
- После появления первых завязей.
- В период созревания плодов.
Количество подкормок можно увеличивать, если дождей на сезон мало.
Как вносить сульфат калия
Сульфат калия можно вносить 3 способами для томатов:
- В сухом виде
Вбрасываем в почву нужное количество удобрений и выполняем перекопку.
- Удобрение при поливе
Столовую ложку растворяем в 10 литрах воды. Перед корневой подкормкой раствор тщательно перемешиваем, чтобы не осталось крупных частиц.
- Внекорневой
Разбавляем 2 г сульфата калия в литре воды. Превышать дозировку нельзя.
Ранее "Телеграф" сообщал, чем нужно подкармливать кабачки в июле. Нехитрый способ обеспечит вам богатый урожай.