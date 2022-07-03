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Чем и как подкармливать помидоры в июле, чтобы был небывалый урожай

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем удобрять помидоры
Чем удобрять помидоры

Преимуществ внесения этого удобрения множество

Томаты считаются "капризными" растениями и требуют регулярных удобрений и обработок от вредителей. Вырастить качественный урожай помидоров можно как с помощью подручных средств, так и "химии".

Сульфат калия — один из них тех видов подкормок, благодаря которому помидоры растут быстрее, плоды становятся более крупными, томаты сочнее, обеспечивается защита от различных паразитов и болезней, пишет belnovosti.

Когда вносить сульфат калия — этапы

  1. Сразу после посадки.
  2. Когда начинается цветения.
  3. После появления первых завязей.
  4. В период созревания плодов.

Количество подкормок можно увеличивать, если дождей на сезон мало.

Как вносить сульфат калия

Сульфат калия можно вносить 3 способами для томатов:

  • В сухом виде

Вбрасываем в почву нужное количество удобрений и выполняем перекопку.

  • Удобрение при поливе

Столовую ложку растворяем в 10 литрах воды. Перед корневой подкормкой раствор тщательно перемешиваем, чтобы не осталось крупных частиц.

  • Внекорневой

Разбавляем 2 г сульфата калия в литре воды. Превышать дозировку нельзя.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем нужно подкармливать кабачки в июле. Нехитрый способ обеспечит вам богатый урожай.

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#Помидоры #Огород #Удобрение