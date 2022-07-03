Самодельный чудо-спрей спасет ваш огород от слизней: нужны 2 простых средства

Справиться с назойливыми моллюсками на участке можно с помощью подручного ингредиента

Если с сорняками на дачном участке поможет справиться самодельный натуральный спрей, то не менее простой в изготовлении раствор отпугнет всех слизней и улиток. Эти ползучие существа часто атакуют огороды и сады и могут уничтожить не только молодую рассаду, а и заметно полакомиться уже взрослыми овощными культурами.

Как пишет "Телеграф", секретом натурального спрея-отпугивателя слизней на участке делится издание Express. Слизни – один из самых распространенных вредителей растений и могут стать большой проблемой для любого участка. Избавиться от них поможет чесночный раствор.

Слизни могут массово проникать на огород или в сад, быстро поедать тамошнюю растительность и уничтожать в итоге широкий спектр растений. Решит эту проблему самодельный спрей с использованием чеснока. Для этого вам нужно выполнить три несложных шага:

Сварите головку чеснока в одном литре воды, что она стала мягкой. С помощью вилки раздавите вареный чеснок, чтобы овощ пустил как можно больше сока. Слейте раствор через сито в пульверизатор, вместе с этим легко удастся отделить ненужную кожицу.

Рекомендуется опрыскивать листья и стебли растений этим раствором раз в неделю. Если пройдет дождь – повторите махинацию. Чесночный спрей, пожалуй, самый экономичный метод по борьбе с моллюсками на дачном участке, при этом – невероятно эффективный. Все дело в том, что в чесноке есть особое вещество, способное отпугивать слизней.

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