Что делать, если у капусты желтеют и сохнут листья: ошибки дачника

Названы ошибки огородников, которые нужно устранить немедленно

Чтобы вырастить большие головки капусты, придется "попотеть". Ранее мы писали, как избежать растрескивания капусты, а теперь рассказываем, почему у овоща желтеют листья, а также, как исправить ситуацию, если вовремя заметили проблему.

Как пишет belnovosti, следует обращать внимания на полив и освещение, кислотность грунта и подкормки.

Полив и освещение

Сильно увлажнять грунт не стоит, лучше это делать по мере просыхания. Кроме того, грядки не должны затемняться постройками или деревьями.

Кислотность грунта

Слишком кислая почва опасна для урожая капусты. Нормализовать уровень рН можно при помощи золы или доломитовой муки.

Подкормки

Чаще всего капуста может высохнуть из-за нехватки азота, фосфора, калия. Также стоит осмотреть посадки на наличие болезней и вредителей.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно делать, чтобы получить большой урожай капусты.