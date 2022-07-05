Що робити, якщо у капусти жовтіють і сохнуть листя: помилки дачника

Названо помилки городників, які потрібно усунути негайно

Щоб виростити великі головки капусти, доведеться "попітніти". Раніше ми писали, як уникнути розтріскування капусти, а тепер розповідаємо, чому в овочів жовтіють листя, а також, як виправити ситуацію, якщо вчасно помітили проблему.

Як пише belnovosti, слід звертати увагу на полив та освітлення, кислотність ґрунту та підживлення.

Полив та освітлення

Сильно зволожувати ґрунт не варто, краще це робити в міру просихання. Крім того, грядки не повинні затемнюватись будівлями або деревами.

Кислотність ґрунту

Занадто кислий ґрунт небезпечний для врожаю капусти. Нормалізувати рівень рН можна за допомогою золи або доломітового борошна.

Підживлення

Найчастіше капуста може висохнути через брак азоту, фосфору, калію. Також варто оглянути посадки на наявність хвороб та шкідників.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, щоб отримати великий урожай капусти.