Підживлення капусти золою: коли і як правильно удобрювати, щоб був багатий урожай

Капуста є одним з улюблених овочів дачників

Цей овоч хороший у будь-якому вигляді. З капусти роблять салати та заготівлі на зиму. А ще вона дуже корисна. Проте, щоби зібрати хороший урожай капусти, потрібно знати маленькі секрети її вирощування.

Про переваги деревної золи як добрива для капусти відомо навіть дачникам-початківцям, але не всі знають, що потрібно дотримуватися розумності в питанні використання даної речовини, пише belnovosti.

Графік підживлення капусти деревною золою

Використовуємо речовину ще в момент посадки, щоб наситити ґрунт потрібними мінералами: 1 жменю золи всипаємо в лунку перед посадкою.

Наступне підживлення проводиться вже за місяць. У відро води всипаємо склянку золи та 50 г суперфосфату. Коли рідина стане однорідною, робимо полив – на кожну капусту потрібно по половині літра підживлення.

Наступне підживлення проводиться за два тижні. У відрі води з’єднуємо склянку золи з половиною кілограма гною — на кожен кущ капусти витрачається по літру підживлення.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, щоб отримати великий урожай капусти.