Подкормка капусты золой: когда и как правильно удобрять, чтобы был богатый урожай

Капуста является одним из любимых овощей дачников

Этот овощ хорош в любом виде. Из капусты делают салаты и заготовки на зиму. А еще она очень полезна. Однако, чтобы собрать хороший урожай капусты, нужно знать маленькие секреты ее выращивания.

О преимуществах древесной золы в качестве удобрения для капусты известно даже начинающим дачникам, но не все знают, что нужно соблюдать разумность в вопросе использования данного вещества, пишет belnovosti.

График подкормок капусты древесной золой

Используем вещество еще в момент посадок, чтобы насытить почву нужными минералами: 1 горсть золы всыпаем в лунку перед посадкой.

Следующая подкормка проводится уже через месяц. В ведро воды всыпаем стакан золы и 50 граммов суперфосфата. Когда жидкость станет однородной, производим полив — на каждую капусту требуется по половине литра подкормки.

Следующая подкормка проводится через две недели. В ведре воды соединяем стакан золы с половиной килограмма навоза — на каждый куст капусты расходуется по литру подкормки.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно делать, чтобы получить большой урожай капусты.