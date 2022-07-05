Як позбутися бур’янів на ділянці за допомогою газети: робочий спосіб

Газети заважають бур’янам отримувати світло

Бур’яни можуть рости скрізь, де є місце на ділянці, в саду або на городі. Точково впоратися з ними допоможе саморобний диво-спрей із підручних інгредієнтів. Але можна і завадити зростанню непотрібних рослин іншим способом. Є робочий спосіб викоренити бур’яни, для якого будуть потрібні картон або газети.

Як повідомляє "Телеграф", про використання газет на дачній ділянці пише видання Express. Боротьба з бур’янами може бути складним і дратівливим завданням, але, на щастя, це можна зробити без використання "хімії" і практично за копійки.

Звісно, найдешевший спосіб — регулярно прополювати грядки. Однак спробуйте підійти до проблеми бур’янів з іншого боку. Досвідчені городники та садівники давно застосовують картон і газети. Так, укладання картону на проблемну ділянку позбавить бур’яни сонячного світла та поживних речовин. В результаті це "вб’є" бур’яни. Крім того, що такий бар’єр зупиняє поширення бур’янів, згодом папір без зайвої шкоди згниє. Можна замінити картон на старі газети, але не забудьте додати кілька шарів, щоб перешкода була досить товстою.

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