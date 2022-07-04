Цей простий засіб збільшить урожай помідорів у 10 разів: є в кожному будинку

Огородники розповіли, як підгодовують помідори у липні за допомогою аспірину

У липні необхідно підгодовувати помідори, якщо хочете отримати щедрий урожай. Робити це можна як за допомогою "хімії", наприклад, добре удобрює томати сульфат калію, так і за допомогою інших засобів. Досвідчені городники часто використовують для "підзарядки" плодів помідорів такий звичний засіб, як аспірин.

Як пише "Телеграф", про користь аспірину у підживленні помідорів у липні повідомляє видання Express. За словами досвідчених городників, речовина може удобрити томати, і вони будуть краще плодоносити та бути менш схильними до захворювань.

Помідори вирощувати досить просто, а при правильному догляді вони дають рясні плоди. Використання аспірину може допомогти рослинам томатів стати більш стійкими до шкідників та хвороб. Крім того, аспірин покращує зростання рослин, допомагає томатам швидше давати плоди й підвищує загальний урожай.

Використовувати аспірин для догляду за томатами дуже просто. Додайте 1-2 таблетки аспірину в лійку та обприскуйте рослини розчином, а також поливайте їх. Така маніпуляція зміцнить "імунітет" помідорів. В результаті овочі будуть менш сприйнятливими до різних шкідників або хвороб.

Деякі городники також рекомендують замочувати розсаду томатів у суміші з аспірином перед посадкою.

Нагадаємо, вберегти томати від небезпечного фітофторозу допоможе марганцівка та настій на основі часнику.

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