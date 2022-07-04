Это простое средство увеличит урожай помидоров в 10 раз: есть в каждом доме

Огородники рассказали, как подкармливают помидоры в июле с помощью аспирина

В июле необходимо подкармливать помидоры, если хотите получить щедрый урожай. Делать это можно как с помощью "химии", к примеру, отлично удобряет томаты сульфат калия, так и с помощью иных средств. Опытные огородники часто используют для "подзарядки" плодов помидоров такое привычное средство, как аспирин.

Как пишет "Телеграф", о пользе аспирина в подкормке помидоров в июле сообщает издание Express. По словам опытных огородников, вещество может удобрить томаты, и они будут лучше плодоносить и быть менее подверженными к заболеваниям.

Помидоры выращивать довольно просто, а при правильном уходе они дают обильные плоды. Использование аспирина может помочь растениям томатов стать более устойчивыми к вредителям и болезням. Кроме того, аспирин улучшает рост растений, помогает томатам быстрее давать плоды и повышает общий урожай.

Использовать аспирин для ухода за томатами весьма просто. Добавьте 1-2 таблетки аспирина в лейку и опрыскивайте растения раствором, а также поливайте их. Такая манипуляция укрепит "иммунитет" помидоров. В результате овощи будут менее восприимчивы к различных вредителям или болезням.

Некоторые огородники рекомендуют также замачивать рассаду томатов в смеси с аспирином перед посадкой.

Напомним, уберечь томаты от опасного фитофтороза поможет марганцовка и настой на основе чеснока.

Ранее "Телеграф" рассказал, какое удобрение полезно для болгарского перца и способствует богатому урожаю. А еще мы писали о том, зачем опытные дачники поливают кабачки черным чаем.