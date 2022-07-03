Дешево и эффективно: чем удобрить перец, чтобы увеличить урожай
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Поливать растение модно раз в неделю.
Знания о правильном уходе за перцем помогут каждому огороднику собрать большой и щедрый урожай. Поскольку эта культура очень капризная, ей требуется особый уход и тщательная подкормка, особенно после завязывания первых плодов.
Помимо минеральных смесей, перец любит и органику, ведь именно благодаря этой подкормке нужные овощам минералы будут усваиваться намного лучше, пишет belnovosti. Более того, такое удобрение можно приготовить такое органическое удобрение и самостоятельно.
Чем удобрять перец в июле: рецепт удобрения
Отличной подкормкой для перца является травяное удобрение из крапивы, газонной и скошенной травы. Этот сбор насыщен азотом и калийными компонентами, которые благоприятно влияют на рост перца и его плодоношение.
Как приготовить удобрение: траву положите в бочку, к ней добавьте луковую шелуху и пачку дрожжей. Раствор оставьте настаиваться на неделю. А перед использованием его нужно развести в соотношении по 1 л раствора на 10 л воды.
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