Дешево и эффективно: чем удобрить перец, чтобы увеличить урожай

Поливать растение модно раз в неделю.

Знания о правильном уходе за перцем помогут каждому огороднику собрать большой и щедрый урожай. Поскольку эта культура очень капризная, ей требуется особый уход и тщательная подкормка, особенно после завязывания первых плодов.

Помимо минеральных смесей, перец любит и органику, ведь именно благодаря этой подкормке нужные овощам минералы будут усваиваться намного лучше, пишет belnovosti. Более того, такое удобрение можно приготовить такое органическое удобрение и самостоятельно.

Чем удобрять перец в июле: рецепт удобрения

Отличной подкормкой для перца является травяное удобрение из крапивы, газонной и скошенной травы. Этот сбор насыщен азотом и калийными компонентами, которые благоприятно влияют на рост перца и его плодоношение.

Как приготовить удобрение: траву положите в бочку, к ней добавьте луковую шелуху и пачку дрожжей. Раствор оставьте настаиваться на неделю. А перед использованием его нужно развести в соотношении по 1 л раствора на 10 л воды.

Ранее "Телеграф" писал, что посадить рядом с перцем, чтобы получить хороший урожай.