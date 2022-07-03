Дешево та ефективно: чим удобрити перець, щоб збільшити врожай

Поливати рослину модно раз на тиждень.

Знання про правильний догляд за перцем допоможуть кожному городнику зібрати великий та щедрий урожай. Оскільки ця культура дуже примхлива, їй потрібний особливий догляд та ретельне підживлення, особливо після зав’язування перших плодів.

Крім мінеральних сумішей, перець любить і органіку, адже саме завдяки цьому підживленню потрібні овочам мінерали засвоюватимуться набагато краще, пише belnovosti. Щобільше, таке добриво можна приготувати таке органічне добриво та самостійно.

Чим удобрювати перець у липні: рецепт добрива

Відмінним підживленням для перцю є трав’яне добриво з кропиви, газонної та скошеної трави. Цей збір насичений азотом та калійними компонентами, які сприятливо впливають на ріст перцю та його плодоношення.

Як приготувати добриво: траву покладіть у бочку, до неї додайте лушпиння цибулі і пачку дріжджів. Розчин залиште наполягати на тиждень. Перед використанням його потрібно розвести у співвідношенні по 1 л розчину на 10 л води.

Раніше "Телеграф" писав, що посадити поряд із перцем, щоб отримати добрий урожай.