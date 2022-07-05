Як швидко та ефективно позбутися колорадського жука: засіб, який не нашкодить картоплі

Завдяки натуральному складу, ця "отрута" не нашкодить ні ґрунту, ні рослині.

Один із найголовніших "ворогів" кожного дачника — це колорадський жук. Цей настирливий і впертий шкідник, якого досить складно вивести, шкодить урожаю картоплі, а також не гидує й іншими овочами, наприклад, помідорами. У спеціальних магазинах можна знайти безліч різних засобів, проте не всі вони ефективні.

Щоб не витрачатися на різні отрути, які не факт, що допоможуть, можна приготувати народний засіб з продуктів, які є на кухні, повідомляє prostoway. Головними помічниками у боротьбі з колорадськими жуками є оцет та гірчиця.

Як за допомогою оцту та гірчиці позбутися колорадських жуків

Попри свою простоту, оцтово-гірчичний розчин дуже ефективний, і після обробки картопляного бадилля, на городі не залишиться як дорослих жуків, так і личинок. Як приготувати: зробіть гірчичний розчин із розрахунку 0,5 склянки сухої гірчиці на 2 літри води. Залишіть рідину настоюватися на 1 день, після чого розбавте її 10 л води та додайте 0,5 склянки оцту.

Якщо ж жуків на городі дуже багато, то розчин можна зробити трохи агресивнішим. Для цього потрібно трохи змінити пропорції: 10 л води, гірчиці – 1 кг, оцет – 0,5 склянки. Приготування таке саме. Однак варто пам’ятати, що за такої концентрації легко спалити картопляний чагарник, тому обробку потрібно проводити дуже обережно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини.