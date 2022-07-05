Как быстро и эффективно избавиться от колорадского жука: средство, которое не навредит картошке

Благодаря натуральному составу, этот "яд" не навредит ни грунту ни растению.

Один из самых главных "врагов" каждого дачника — это колорадский жук. Этот назойливый и упрямый вредитель, которого достаточно сложно вывести, вредит урожаю картофеля, а также не брезгует и другими овощами, к примеру помидорами. В специальных магазинах можно найти множество различных средств, однако не все они эффективны.

Чтобы не тратиться на различные яды, которые не факт что помогут, можно приготовить народное средство из продуктов, которые есть на кухне, сообщает prostoway. Главными помощниками в борьбе с колорадскими жуками являются уксус и горчица.

Как с помощью уксуса и горчицы избавиться от колорадских жуков

Несмотря на свою простоту, уксусно-горчичный раствор очень эффективный, и после обработки картофельной ботвы, на огороде не останется как взрослых жуков, так и личинок. Как приготовить: сделайте горчичный раствор из расчета 0,5 стакана сухой горчицы на 2 литра воды. Оставьте жидкость настаиваться на 1 день, после чего разбавьте ее 10 л воды и добавьте 0,5 стакана уксуса.

Если же жуков на огороде очень много, то раствор можно сделать немного агрессивнее. Для этого нужно немного изменить пропорции: 10 л воды, горчицы – 1 кг, уксус – 0,5 стакана. Приготовление такое же. Однако стоит помнить, что при такой концентрации легко сжечь картофельный кустарник, поэтому обработку нужно производить очень осторожно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.