Як швидко знищити бур’яни на городі: треба тільки сіль і оцет

Народний метод, яким "небажаних гостів" з ділянки проганяли ще наші дідусі й бабусі

Прийшла весна, а отже, зовсім скоро проб’ються із землі й вічні "супутники" дачників — бур’яни та інші рослини-шкідники. Боротися з ними у городній сезон досить складно, бо спеціальна хімія, попри всі запевняння виробників у її безпечності щодо інших рослин, таки може завдати шкоди культурним рослинам (навіть через вашу необережність). Раніше ми розповідали, як позбутися бур’янів за допомогою газети, а тепер розкажемо про один простий метод, який якраз можна застосувати на початку весни, коли ділянка ще нічим не засаджена.

Це простий народний метод, який вже неодноразово довів свою ефективність. Все, що вам потрібно, аби прогнати з ділянки "непрошених гостей" — сіль та оцет. Як приготувати робочий розчин, розповідає prostoway.

Склад та механізм дії цього засобу схожий на те, як працюють гербіциди: потрапляючи на листя, оцет буде випалювати мембрани клітин, що, своєю чергою, призводить до поступового висихання рослини. Крім того, оцтова кислота зупиняє фотосинтез, завдяки чому рослина-шкідник загине досить швидко. Щоб посилити ефект, досвідчені дачники змішують оцет із сіллю. Така суміш прискорює смерть бур’янів.

Є ще один хороший варіант вивести бур’яни з вашої ділянки: можна приготувати власноруч гербіцидне мило. Готується воно дуже просто: беремо 150 г солі, 1 л оцту і великий шприц рідкого мила. Всі ці компоненти змішуються в одній ємності та добре перемішуються між собою. Готовим розчином можна або поливати, або обприскувати рослини-шкідники. Зауважимо, що мило потрібне, аби розчин краще прилипав до листків і стебла небажаних "зелених гостів". Проводити таку обробку краще в сонячну погоду.

Раніше ми розповідали, яким натуральним добривом слід підгодувати розсаду, щоб коріння швидко пішло в ріст. Купувати мінерали та добрива більше не обов’язково — усе можна приготувати самостійно.