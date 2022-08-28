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Почему улиток нельзя топтать: ошибка, которую допускают многие огородники

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как правильно избавиться от улиток на огороде
Как правильно избавиться от улиток на огороде

Совет связан не с тем, что это негуманно

Многим сложно представить, что от этой крошки в огороде или саду может быть вред. Однако несмотря на маленькие размеры улитки, у нее огромный потенциал в пожирании урожая. Большинство дачников предпочитает бороться с улитками физическим устранением, то есть затаптывая маленьких существ. Это большая ошибка.

Давить улиток — это не только не гуманно, но и грозит большими проблемами с посадками, пишет fb. Когда вы ее затаптываете, запах раздавленной улитки начинают слышать родственники бедняги, и в итоге все они спешат на участок, где ту постигла смерть.

Почему никогда не стоит топтать слизней

На место одной раздавленной улитки может прибыть 3-6 новых. Со временем вредители начинают осаждать именно тот участок, на котором убивают улиток. Поэтому не стоит удивляться, что слизни просто покинут соседский огород и переберутся на вашу территорию.

Как избавиться от улиток — народное средство

Улитки не переносят запах чеснока. Опытные огородники кладут зубчики овоща между грядок на поверхность почвы, либо рядом с домом.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от крота на огороде. Один из способов — высаживание на участке некоторых растений.

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#Вредители #Улитки #Огород