Чому равликів не можна топтати: помилка, якої припускаються багато городників

Порада пов’язана не з тим, що це негуманно

Багатьом складно уявити, що від цієї крихти на городі чи саду може бути шкода. Однак попри маленькі розміри равлика, він має величезний потенціал у пожиранні врожаю. Більшість дачників воліє боротися з равликами фізичним усуненням, тобто затоптуючи маленьких істот. Це велика помилка.

Давити равликів — це не тільки не гуманно, а й загрожує великими проблемами з посадками, пише fb. Коли ви його затоптуєте, запах роздавленого равлика починають чути родичі бідолахи, і в результаті всі вони поспішають на ділянку, де ту спіткала смерть.

Чому ніколи не варто топтати слимаків

На місце одного роздавленого равлика може прибути 3-6 нових. Згодом шкідники починають брати в облогу саме ту ділянку, на якій вбивають равликів. Тому не варто дивуватися, що слимаки просто покинуть сусідський город і переберуться на вашу територію.

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Як позбутися равликів — народний засіб

Равлики не переносять запах часнику. Досвідчені городники кладуть зубчики овочів між грядок на поверхню ґрунту, або поряд з будинком.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися крота на городі. Один зі способів – висаджування на ділянці деяких рослин.