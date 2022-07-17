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Як позбутися шкідників на городі: незвичайна хитрість з кавуном вас приємно здивує

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Корочка кавуна допомагає позбутися равликів
Корочка кавуна допомагає позбутися равликів

Розумні дачники ніколи не викидають залишки кавуна

Городні шкідники знищують урожай рослин, якими так старанно займаються дачники щороку. Ми вже писали, як позбутися попелиці та мурах, а тепер розповідаємо про ще одного шкідника.

Як пише prostoway, часто з’являються на грядках і становлять серйозну небезпеку для культур равлики. Допомагають із ними боротися кавунові кірки, солодкий запах яких і приваблює цього шкідника.

Як позбутися равликів на городі за допомогою кавунових кірок

Кладемо відходи на грядку увечері. У цьому випадку всі равлики зберуться в одному місці вже до ранку. Залишиться тільки зібрати шкідників і позбутися їх.

Зазначимо, що аналогічну ефективність показують і залишки дині.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися крота на городі.

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#Кавун #Шкідники #Город