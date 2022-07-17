Як позбутися шкідників на городі: незвичайна хитрість з кавуном вас приємно здивує

Розумні дачники ніколи не викидають залишки кавуна

Городні шкідники знищують урожай рослин, якими так старанно займаються дачники щороку. Ми вже писали, як позбутися попелиці та мурах, а тепер розповідаємо про ще одного шкідника.

Як пише prostoway, часто з’являються на грядках і становлять серйозну небезпеку для культур равлики. Допомагають із ними боротися кавунові кірки, солодкий запах яких і приваблює цього шкідника.

Як позбутися равликів на городі за допомогою кавунових кірок

Кладемо відходи на грядку увечері. У цьому випадку всі равлики зберуться в одному місці вже до ранку. Залишиться тільки зібрати шкідників і позбутися їх.

Зазначимо, що аналогічну ефективність показують і залишки дині.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися крота на городі.