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Как избавиться от вредителей на огороде: необычная хитрость с арбузом вас приятно удивит

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Корочка арбуза помогает избавиться от улиток
Корочка арбуза помогает избавиться от улиток

Умные дачники никогда не выбрасывают остатки арбуза

Огородные вредители уничтожают урожай растений, которыми так усердно занимаются дачники каждый год. Мы уже писали, как избавиться от тли и муравьев, а теперь рассказываем об еще одном вредителе.

Как пишет prostoway, часто появляются на грядках и представляют серьезную опасность для культур улитки. Помогают с ними бороться арбузные корки, сладкий запах которых и привлекает этого вредителя.

Как избавиться от улиток на огороде с помощью арбузных корок

Кладем отходы на грядку вечером. В этом случае все улитки соберутся в одном месте уже к утру. Останется только собрать вредителей и избавиться от них.

Отметим, что аналогичную эффективность показывают и остатки дыни.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от крота на огороде.

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#Арбуз #Вредители #Огород