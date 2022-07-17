Как избавиться от вредителей на огороде: необычная хитрость с арбузом вас приятно удивит

Умные дачники никогда не выбрасывают остатки арбуза

Огородные вредители уничтожают урожай растений, которыми так усердно занимаются дачники каждый год. Мы уже писали, как избавиться от тли и муравьев, а теперь рассказываем об еще одном вредителе.

Как пишет prostoway, часто появляются на грядках и представляют серьезную опасность для культур улитки. Помогают с ними бороться арбузные корки, сладкий запах которых и привлекает этого вредителя.

Как избавиться от улиток на огороде с помощью арбузных корок

Кладем отходы на грядку вечером. В этом случае все улитки соберутся в одном месте уже к утру. Останется только собрать вредителей и избавиться от них.

Отметим, что аналогичную эффективность показывают и остатки дыни.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от крота на огороде.