Як вивести хрін на городі: три народні методи, перевірені часом

Надійні способи швидко і без зусиль впоратися з проблемою

Хрін — це багаторічна культура з потужним корінням, яке часом досягає 7 метрів у довжину. Ця рослина не вимагає взагалі ніякого догляду і може рости на будь-якому ґрунті, як і бур’яни, позбутися яких теж часом непросто, але можливо — завдяки простим перевіреним методам.

Пам’ятайте, що зрізання листя хрону — не вихід, як і спроби викопати його за допомогою звичайної лопати — коріння все одно залишиться і буде розмножуватися далі, захоплюючи все більше території. Як позбутися "непроханого гостя" за допомогою простих перевірених методів, розповідає Ukr.Media.

Народні способи вивести хрін з ділянки

Для знищення коренеплоду можна скористатися звичайною кухонною сіллю. Для цього зрізають листя хрону і щедро засипають місце його "мешкання" сіллю. Допоможе також аміачна селітра — працює схема за тим же принципом, що й з сіллю. Через деякий час ви помітите, що кущ почав в'янути і незабаром він повністю загине. Ще один хороший варіант — використання темної поліетиленової плівки, листа шиферу або руберойду. Цим матеріалом накривають кущ, позбавляючи його таким чином сонячного світла. Через деякий час рослина зачахне.

Що не варто робити з хроном на ділянці

В жодному разі не перерізайте коріння хріну ножем або лопатою, бо так рослина тоді пустить ще більше коріння і ваша боротьба затягнеться надовго.

Не залишайте дрібних частинок від коріння у землі, оскільки вже через тиждень вони знову пустять відростки й міцно вкореняться на тому ж місці.

Раніше ми розповідали, чому не можна топтати равликів, які обмилувати вашу ділянку. Виявляється, так ви робите тільки гірше і насправді боротися з ними треба в інший спосіб.