Какая подкормка сделает петрушку пышной и крепкой: необходимый ингредиент есть в аптечке

При выращивании петрушки не забывайте об удобрениях

Пышная, красивая, сочная и вкусная зелень – мечта любого огородника. Большинство зелени можно высаживать на участке уже в марте, в том числе петрушку. Но не забывайте об удобрениях.

Идеальный компонент для изготовления подкормки — бриллиантовый зеленый (более известный как "зеленка"). Это аптечное средство убережет петрушку от болезней и поможет вырастить пышную и крепкую зелень, пишет ukr.media.

Многим дачником известно о двух традиционных удобрениях петрушки – компосте и древесной золе. Однако если ваша цель заключается в том, чтобы обезопасить растение от болезней и ускорить рост зелени, то лучше использовать подкормку на основе зеленки.

Чтобы приготовить раствор для петрушки, смешайте 12 капель зеленки с 8 литрами воды. Данное удобрение используется при поливе грунта вокруг грядки с зеленью. Прямо на культуру раствор лить не следует, иначе есть риск повредить ее. Такую подкормку опытные огородники советуют использовать несколько раз за дачный сезон.

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