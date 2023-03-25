Зачем поливать растения рисовой водой: хитрости садоводов для лучшего урожая
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Знаете ли вы, что рис благотворно влияет на здоровье растений?
Рис – это ингредиент, который легко найти на каждой кухне . Он разнообразно улучшает наши блюда, но также является отличным удобрением, ускоряющим цветение растений. Более того этот ингредиент способствует фотосинтезу, осуществляемому растениями.
Не выливайте воду для варки риса в раковину: она сама по себе очень питательна, так как содержит витамины, минералы и крахмал из рисовых зерен. Опрыскивая этой водой свои растения, вы обеспечиваете их всеми питательными веществами, необходимыми для их здоровья, пишет santeplus.
Польза риса для растений
- Крахмал, выделяемый рисом, обеспечивает дополнительную энергию, которая наилучшим образом влияет на развитие вашего растения.
- Рис наполнен питательными свойствами: белком, витаминами, клетчаткой, аминокислотами, кальцием, фосфором, железом, цинком и калием.
- Вода для варки риса является естественным удобрением: это мягкое удобрение позволит растениям расти быстрее и обильно цвести.
- Рисовая вода также является естественным экологическим средством от сорняков: крахмал обладает способностью бороться с сорняками.
Как использовать рис в качестве удобрения для растений
- Вам понадобится столовая ложка риса на большую кастрюлю. Если кастрюля меньше, достаточно половины ложки. Рассыпьте зерна риса вокруг стебля растения, образуя вокруг него круг. Для более эффективного воздействия с помощью ложки перемешайте рис с поверхностью грунта. Таким образом, рис будет усваиваться медленнее, что даст время для высвобождения крахмала.
- В большой горшок насыпьте на дно плодородной почвы и две столовые ложки риса. Смешайте два ингредиента так, чтобы на дне была однородная смесь. Вы заметите, что зерна риса превращаются в зернистую или порошкообразную консистенцию, похожую на перлит. Затем хорошо поддержите растение, которое собираетесь пересадить, а остальные засыпьте землей. В этом случае, в дополнение к удобрению, рис будет способствовать дренажу вашего растения.
- Насыпьте полстакана белого риса в полуторалитровую пластиковую бутылку, залейте водой из-под крана, пока бутылка не наполнится. Накройте крышкой и перемешайте, чтобы высвободился крахмал, затем оставьте на полчаса. По истечении этого времени он останется в виде беловатой жидкости, это отличное удобрение для ваших растений. Применять путем полива.
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