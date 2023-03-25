Зачем поливать растения рисовой водой: хитрости садоводов для лучшего урожая

Знаете ли вы, что рис благотворно влияет на здоровье растений?

Рис – это ингредиент, который легко найти на каждой кухне . Он разнообразно улучшает наши блюда, но также является отличным удобрением, ускоряющим цветение растений. Более того этот ингредиент способствует фотосинтезу, осуществляемому растениями.

Не выливайте воду для варки риса в раковину: она сама по себе очень питательна, так как содержит витамины, минералы и крахмал из рисовых зерен. Опрыскивая этой водой свои растения, вы обеспечиваете их всеми питательными веществами, необходимыми для их здоровья, пишет santeplus.

Польза риса для растений

Крахмал, выделяемый рисом, обеспечивает дополнительную энергию, которая наилучшим образом влияет на развитие вашего растения.

Рис наполнен питательными свойствами: белком, витаминами, клетчаткой, аминокислотами, кальцием, фосфором, железом, цинком и калием.

Рисовая вода - это быстродействующее удобрение для растений

Вода для варки риса является естественным удобрением: это мягкое удобрение позволит растениям расти быстрее и обильно цвести.

Рисовая вода также является естественным экологическим средством от сорняков: крахмал обладает способностью бороться с сорняками.

Как использовать рис в качестве удобрения для растений

Вам понадобится столовая ложка риса на большую кастрюлю. Если кастрюля меньше, достаточно половины ложки. Рассыпьте зерна риса вокруг стебля растения, образуя вокруг него круг. Для более эффективного воздействия с помощью ложки перемешайте рис с поверхностью грунта. Таким образом, рис будет усваиваться медленнее, что даст время для высвобождения крахмала.

В большой горшок насыпьте на дно плодородной почвы и две столовые ложки риса. Смешайте два ингредиента так, чтобы на дне была однородная смесь. Вы заметите, что зерна риса превращаются в зернистую или порошкообразную консистенцию, похожую на перлит. Затем хорошо поддержите растение, которое собираетесь пересадить, а остальные засыпьте землей. В этом случае, в дополнение к удобрению, рис будет способствовать дренажу вашего растения.

Насыпьте полстакана белого риса в полуторалитровую пластиковую бутылку, залейте водой из-под крана, пока бутылка не наполнится. Накройте крышкой и перемешайте, чтобы высвободился крахмал, затем оставьте на полчаса. По истечении этого времени он останется в виде беловатой жидкости, это отличное удобрение для ваших растений. Применять путем полива.

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