Навіщо посипати помідори кавовою гущею: хитрість, результат якої вражає

Щоб прискорити зростання томатів, можна використовувати натуральні та легкодоступні добрива.

Помідори — це один із найпопулярніших овочів, які на своїх городах вирощують багато дачників. Щоб успішно вирощувати цю овочеву рослину та отримувати щедрий урожай, важливо під час посадки додати у ґрунт трохи добрив.

Щоб отримати сильні рослини помідорів та покращити врожай, подумайте про удобрення плантації кавовою гущею, пише портал santeplus. Однак робити це потрібно правильно, щоб не зашкодити рослинам.

Як правильно удобрювати помідори кавової гущавини

Розкидання невеликої кількості кавової гущі у ґрунті або використання її як мульча сприяє здоровому розвитку томатних рослин. Кавова гуща є гарним органічним добривом для томатів, адже містить азот, фосфор, магній та калій, які важливі для правильного зростання томатів. Однак будьте обережні, щоб не перестаратися, інакше ризикуєте отримати протилежний ефект.

Крім того, кавова гуща також є гарним репелентом, який відлякує мурах і черевоногих молюсків, таких як слимаки. Таким чином, ви зможете захистити свої рослини на городі або городі від цих шкідників, які заважають їхньому гарному зростанню.

Що потрібно зробити : висипте 1 чашку використаної кавової гущі навколо коренів ваших помідорів і розподіліть її в шар ґрунту, глибиною 5-7 см, садовим совком або сапкою.

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