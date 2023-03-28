Зачем посыпать помидоры кофейной гущей: хитрость, результат которой поражает

Чтобы ускорить рост томатов можно использовать натуральные и легкодоступные удобрения

Помидоры — это один из самых популярных овощей, которые на своих огородах выращивают многие дачники. Чтобы успешно выращивать это овощное растение и получать щедрый урожай, важно во время посадки добавить в почву немного удобрений.

Чтобы получить сильные растения помидоров и улучшить урожай, подумайте об удобрении плантации кофейной гущей, пишет портал santeplus. Однако делать это нужно правильно, чтобы не навредить растениям.

Как правильно удобрять помидоры кофейной гущей

Разбрасывание небольшого количества кофейной гущи в почве или использование ее в качестве мульчи способствует здоровому развитию томатных растений. Кофейная гуща является хорошим органическим удобрением для томатов, ведь содержит азот, фосфор, магний и калий, которые важны для правильного роста томатов. Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, иначе вы рискуете получить противоположный эффект.

Кроме того, кофейная гуща также является хорошим репеллентом, который отпугивает муравьев и брюхоногих моллюсков, таких как слизни. Таким образом, вы сможете защитить свои растения на огороде или огороде от этих вредителей, которые мешают их хорошему росту.

Что нужно сделать: высыпьте 1 чашку использованной кофейной гущи вокруг корней ваших помидоров и распределите ее в слой почвы, глубиной 5-7 см, садовым совком или тяпкой.

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