Навіщо поливати рослини аспірином: хитрий трюк садівників

Розвівши аспірин у воді, якою ви поливаєте рослини, ви помітите приголомшливий результат

Аспірин завжди допоможе позбутися головного болю, лихоманки та інших болів, проте чи знали ви, що ці популярні ліки також корисні і у побутових справах, а також у вашому саду та на городі.

Виявляється, аспірин або ацетилсаліцилова кислота — це чудовий засіб для догляду за рослинами як у відкритому ґрунті, так і в приміщенні, пише santeplus. Згідно з деякими дослідженнями, ця таблетка може знімати стрес у рослин та сприяти кращому зростанню.

Як і нащо використовувати аспірин для рослин?

Аспірин є рослинним гормоном, який переважно служить для регуляції розвитку та росту рослини. Згідно з дослідженнями, ацетилсаліцилова кислота може підвищувати стійкість до стресів рослин, сприяючи в той же час поліпшенню їх здоров’я.

Якщо ви розчините кілька пігулок аспірину і розпорошите їх на кімнатні рослини, ви отримаєте приголомшливий результат, якому позаздрять усі сусіди!

Причому ефекти від цих ліків стосуються як зростання рослини, а й зміцнення імунітету. Все, що вам потрібно зробити, це додати трохи аспірину у воду, якою ви поливаєте квіти, і вони перетворяться. І крім цього, ацетилсаліцилова кислота допоможе їм швидше зацвісти.

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