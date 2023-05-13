Чорні плями на листах троянди: чим рятувати квітку

Потрібно якнайшвидше позбавлятися цього захворювання троянди

Королева саду троянда, як і інші рослини, схильна до атак шкідників і хвороб. Іноді на листах цієї красивої квітки з’являються чорні плями. Це ознака поширеного грибкового захворювання, яке квітникарі називають чорна плямистість троянд.

Як пише soncesad, є кілька причин появи цього захворювання.

Сортові особливості — давно знайомі сорти троянд більш схильні до пошкодження чорною плямистістю, ніж нові.

Висока вологість за теплої погоди.

Занадто щільна та густа посадка кущів троянд.

Надмірне підживлення азотними та нестача калійних добрив.

Відсутність обрізки та підживлення кущів.

Як лікувати троянди від чорної плямистості

Якщо ви помітили, що на листі троянд з’явилися круглі пурпурно-бурі, потім чорні плями, негайно позбавляйтесь грибка. Усі уражені пагони та листя потрібно зібрати та спалити.

Обприскування настоєм часнику. Приготуйте концентрований засіб: 500 г подрібненого часнику залийте 5 літрами теплої води та дайте настоятись 1 годину. Отриманий настій перелийте в іншу ємність, до часника додайте літр води та залиште ще на годину. Потім з’єднайте обидва розчини й додайте 4 літри води. Отримані 10 літрів часникового настою – це концентрат. Для обприскування у відрі води розводять 400 мл концентрату.

Обробка настоєм коров’ячого гною. Розведіть гній у воді у пропорції 1:20 і дайте настоятися кілька днів. Обприскування таким розчином роблять щотижня до зникнення плям на листі.

Обробка йодом. Розведіть 5 мл йоду у 2 літрах води. Отриману рідину наносіть на пошкоджену рослину.

Обробка відваром лушпиння цибулі. 1 л сухого лушпиння залийте 2 л гарячої води, доведіть до кипіння. Дайте настоятись 2 дні, процідіть та перед використанням розбавляйте з водою у співвідношенні 1:2.

Якщо обробка квітів народними засобами не дає результатів, потрібно обприскати їх фунгіцидним препаратом, тому що інакше позбавитися грибка не вийде.

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