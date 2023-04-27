Квіти зростатимуть як на дріжджах: чим їх треба поливати

У вас вдома, напевно, вже є все для правильного поливу

Для любителів кімнатних квітів є незмінна річ — вічне очікування, коли рослини в горщику досягнуть бажаної висоти або довжини або, нарешті, зацвітуть. Щоб кімнатні рослини росли швидше, потрібні не лише оптимальні умови, а й правильне добриво.

Професіонали використовують хитрість, щоб прискорити зростання квітів, пише fuersie. Вони поливають рослини мінеральною водою.

Суть методу полягає в тому, що мінералка містить мікроелементи та мінерали, які приносять користь рослинам. Оскільки мінерали вже розчинені у воді, вони швидше та легше засвоюються рослинами. Незабаром після поливу коріння може поглинати та використовувати корисні мікроелементи.

Які квіти можна поливати мінералкою

Сукуленти, алое, грошове дерево люблять такий полив. Насичення ґрунту сіллю йде їм на користь. Рослини стають яскравішими, у кактусів добре формуються колючки.

Але є квіти, яким полив мінеральною водою може завдати непоправної шкоди.

Які квіти не можна поливати мінералкою

Антуріум, азалія, камелія, орхідея — для всіх цих квітів мінеральна вода небезпечна. Після такого поливу квіти скинуть бутони, що не розкрилися, і загинуть.

Полив мінералкою має бути не частіше одного разу на місяць. Напередодні потрібно дати воді відстоятися добу, щоби з неї випарувалася вуглекислота.

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