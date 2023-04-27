Цветы будут расти как на дрожжах: чем их нужно поливать

У вас дома наверняка уже есть все для правильного полива

Для любителей комнатных цветов есть неизменная вещь — вечное ожидание, когда растения в горшке достигнут желаемой высоты или длины или, наконец, выпустят бутон. Чтобы комнатные растения росли быстрее, нужны не только оптимальные условия, но и правильное удобрение.

Профессионалы используют хитрость, чтобы ускорить рост цветов, пишет fuersie. Они поливают растения минеральной водой.

Суть метода состоит в том, что минералка содержит микроэлементы и минералы, которые приносят пользу растениям. Так как минералы уже растворены в воде, они быстрее и легче усваиваются растениями. Вскоре после полива корни могут поглощать и использовать полезные микроэлементы.

Какие цветы можно поливать минералкой

Суккуленты, алоэ, денежное дерево любят такой полив. Насыщение грунта солью идет им на пользу. Растения становятся ярче, у кактусов хорошо формируются колючки.

Но есть цветы, которым полив минеральной водой может нанести непоправимый вред.

Какие цветы нельзя поливать минералкой

Антуриум, азалия, камелия, орхидея, — для всех этих цветов минеральная вода опасна. После такого полива цветы сбросят нераскрывшиеся бутоны и погибнут.

Полив минералкой должен быть не чаще одного раза в месяц. Накануне нужно дать воде отстояться сутки, чтобы из нее испарилась углекислота.

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