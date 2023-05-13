Черные пятна на листьях розы: чем спасать цветок

Нужно как можно скорее избавляться от этого заболевания розы

Королева сада роза, как и другие растения, подвержена атакам вредителей и болезней. Иногда на листах этого красивого цветка появляются черные пятна. Это признак распространенного грибкового заболевания, которое цветоводы называют черная пятнистость роз.

Как пишет soncesad, есть несколько причин появления этого заболевания.

Сортовые особенности — давно знакомые сорта роз более подвержены повреждению черной пятнистостью, чем новые.

Высокая влажность при теплой погоде.

Слишком плотная и густая посадка кустов роз.

Чрезмерная подкормка азотными и недостаток калийных удобрений.

Отсутствие обрезки и подкормки кустов.

Как лечить розы от черной пятнистости

Если вы заметили, что на листьях роз появились круглые пурпурно-бурые, затем черные пятна немедленно избавляйтесь от грибка. Все пораженные побеги и листья нужно собрать и сжечь.

Опрыскивание настоем чеснока. Приготовьте концентрированный состав: 500 грамм измельченного чеснока залейте 5 литрами теплой воды и настаивайте 1 час. Полученный настой перелейте в другую емкость, к чесноку добавьте литр воды и оставьте еще на час. Затем соедините оба раствора и добавьте 4 литра воды. Полученные 10 литров чесночного настоя – это концентрат. Для опрыскивания в ведре воды разводят 400 мл концентрата.

Обработка настоем коровьего навоза. Разведите навоз водой в пропорции 1:20 и дайте настояться несколько дней. Опрыскивание таким раствором выполняют каждую неделю до исчезновения пятен на листьях.

Обработка йодом. Разведите 5 мл йода в 2 литрах воды. Полученную жидкость наносите на поврежденное растение.

Обработка отваром луковой шелухи. 1 л сухой шелухи залейте 2 л горячей воды, доведите до кипения. Настаивайте 2 дня, процедите и перед использованием разбавляйте с водой в соотношении 1:2.

Если обработка цветов народными средствами не дает результатов, потребуется опрыскать их фунгицидным препаратом, так как иначе избавиться от грибка не получится.

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