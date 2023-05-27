Досвідчені квітникарі поливають рослини йогуртом: навіщо це робити

Відмінне добриво для домашніх рослин

Любителі рослин з нетерпінням чекають, що їхні квіти швидко зростатимуть і пишно цвітимуть. Але несприятливі умови можуть сповільнювати зростання насаджень.

Досвідчені квітникарі мають доступний лайфхак, який допоможе прискорити зростання рослин. Для підживлення вони використовують йогурт.

Використання йогурту як добрива дуже корисне для зростання та здоров’я рослин. Підійде не будь-який йогурт. Єдиний ефективний для підживлення рослин йогурт – натуральний, без ароматизатора та цукру.

Цей популярний продукт містить необхідні вітаміни та мінерали, такі як кальцій, магній, калій та фосфор, які необхідні для рослин. Пробіотики в йогурті допомагають покращити фіксацію азоту, тим самим сприяючи швидкому та правильному зростанню.

Як використовувати йогурт для поливу рослин

Щоб максимально використати переваги йогурту для рослин, потрібно змішати столову ложку натурального йогурту з такою ж кількістю води та поливати розчином коріння та листя один чи два рази на місяць. Незабаром ви помітите результати – рослини помітно підростуть і матимуть здоровий вигляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо поливати квіти мінеральною водою.