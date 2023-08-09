Простой способ избавиться от муравьев на участке: разбросайте там банановую кожуру

Прогнать вредителей с огорода поможет кожура банана

Появление муравьев на участке совсем не радует дачников. Ведь избавиться от этих насекомых бывает сложно. Против надоедливых насекомых часто используется покупная "химия", или народные средства, как, например, обмотка деревьев синтепоном. Избавиться от муравьев можно и более простым народным способом.

Этот метод предполагает использование борной кислоты и кожуры бананов. Сама по себе борная кислота является мощным средством от муравьев. Но для того чтобы насекомые употребили ее нужна приманка. Для этого и используется банановая кожура.

Нарежьте кожуру на небольшие части, насыпьте на нее немного борной кислоты. Фруктовые отходы должны пропитаться веществом, после чего нужно разбросать их по местам обитания муравьев на участке.

Муравьи не только сами начнут употреблять отравленную кожуру, но и обязательно принесут ее своим сородичам. Благодаря этому избавиться от насекомых получится достаточно быстро и эффективно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как из банановой кожуры приготовить полезную настойку для растений. А также делился способами избавиться от слизняков на участке.