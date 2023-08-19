Не варто розслаблятися: які рослини можна висаджувати у серпні
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Ще можна встигнути зібрати ще один урожай
Серпень – місяць жнив та збору врожаю, тому частина грядок на городі починає нудьгувати без овочів. Багато дачників у цей період вже поступово розслаблюються і приділяють час лише прибиранню. Однак наприкінці літа також можна засіяти порожні ділянки городу вдруге і до холодів насолоджуватися ще свіжим урожаєм.
Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, можна ще посадити свіжу зелень та деякі овочі у серпні. А також кінець літа — це пора посіву сидератів, які допомагають у відновленні структури ґрунту та збагаченні його поживними речовинами.
Що можна посадити у серпні на городі
Зелень
- Кріп – рекомендується висаджувати кожні 3 тижні, щоб постійно мати ніжну зелень.
- Шпинат також дозріває лише за 3 тижні.
- Петрушка висаджена з насіння, встигне набратися сили до холодів.
- Рукола швидко сходить. Крім того, більш делікатесний смак має саме молоде листя.
Овочеві культури
- Редиска сіяти повторно рекомендується на початку місяця, щоб не допустити її стрілянини.
- Дайкон за теплі дні, що залишилися, повністю визріває, і нагадує на смак редис.
- Ранньостиглі сорти цвітної, кольрабі, білокачанної, брюссельської капусти сіяти знову саме час.
- Горох посіяний на початку серпня починає поступово дозрівати наприкінці вересня.
- Спаржева квасоля має невеликий період вегетації, тому повторно може ще дати врожай.
- Цибуля на зелені.
Сидерати
- Хрестоцвіті — редька, гірчиця, ріпак. Вони швидко ростуть, утворюють велику масу зелені і об’ємну кореневу систему, що добре розпушує ґрунт. Зелень ніжна, що швидко перегниває.
- Бобові — горох, конюшина, віка, буркун, соя, козлятник, люпин, еспарцет. Накопичують у корінні азот, а після перегнивання цей найважливіший елемент збагачує ґрунт.
- Злакові — жито, тимофіївка, райграс. Своєю кореневою системою розпушують ґрунт і структурують його. Ці сидерати збагачують ґрунт калієм, фосфором та іншими мінералами. Їх використовують для боротьби з бур’янами.
Раніше "Телеграф" розповідав, що ще робити дачникам на городі у серпні. Крім збирання врожаю є безліч робіт.