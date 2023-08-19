Не варто розслаблятися: які рослини можна висаджувати у серпні

Ще можна встигнути зібрати ще один урожай

Серпень – місяць жнив та збору врожаю, тому частина грядок на городі починає нудьгувати без овочів. Багато дачників у цей період вже поступово розслаблюються і приділяють час лише прибиранню. Однак наприкінці літа також можна засіяти порожні ділянки городу вдруге і до холодів насолоджуватися ще свіжим урожаєм.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, можна ще посадити свіжу зелень та деякі овочі у серпні. А також кінець літа — це пора посіву сидератів, які допомагають у відновленні структури ґрунту та збагаченні його поживними речовинами.

Що можна посадити у серпні на городі

Зелень

Кріп – рекомендується висаджувати кожні 3 тижні, щоб постійно мати ніжну зелень.

Шпинат також дозріває лише за 3 тижні.

Петрушка висаджена з насіння, встигне набратися сили до холодів.

Рукола швидко сходить. Крім того, більш делікатесний смак має саме молоде листя.

Овочеві культури

Редиска сіяти повторно рекомендується на початку місяця, щоб не допустити її стрілянини.

Дайкон за теплі дні, що залишилися, повністю визріває, і нагадує на смак редис.

Ранньостиглі сорти цвітної, кольрабі, білокачанної, брюссельської капусти сіяти знову саме час.

Горох посіяний на початку серпня починає поступово дозрівати наприкінці вересня.

Спаржева квасоля має невеликий період вегетації, тому повторно може ще дати врожай.

Цибуля на зелені.

Сидерати

Хрестоцвіті — редька, гірчиця, ріпак. Вони швидко ростуть, утворюють велику масу зелені і об’ємну кореневу систему, що добре розпушує ґрунт. Зелень ніжна, що швидко перегниває.

Бобові — горох, конюшина, віка, буркун, соя, козлятник, люпин, еспарцет. Накопичують у корінні азот, а після перегнивання цей найважливіший елемент збагачує ґрунт.

Злакові — жито, тимофіївка, райграс. Своєю кореневою системою розпушують ґрунт і структурують його. Ці сидерати збагачують ґрунт калієм, фосфором та іншими мінералами. Їх використовують для боротьби з бур’янами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще робити дачникам на городі у серпні. Крім збирання врожаю є безліч робіт.